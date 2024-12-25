Внезапно брошенной мужем в праздники женщине дали совет

Психотерапевт Филиппа Перри дала совет женщине, которую перед новогодними праздниками бросил муж. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание The Guardian.

По словам автора письма, она заметила перемену в поведении мужа в конце прошлого года. «Когда я спросила, что случилось, он напомнил, что пару месяцев назад я завела разговор о разводе, и теперь он не может выбросить это из головы. Я не хотела развода, а просто пыталась сказать о своих чувствах — тогда он начал пренебрегать мной из-за своей одержимости похудением, а до того был моим лучшим другом и партнером», — рассказывает женщина.

Вскоре после этого разговора муж ушел и прислал женщине письмо, в котором напомнил о ее словах о разводе и сказал, что хочет расстаться. Затем супруг вернулся, но вел себя отстраненно и на вопросы о будущем отношений отвечал уклончиво. Впоследствии автор письма узнала, что супруг завел роман с коллегой, и выгнала его из дома. С тех пор они не общались.

Теперь он игнорирует меня, меня как будто не существует. Как этот мужчина превратился из любящего мужа, который сделал бы для меня все (я была для него всем миром и он для меня) в человека, которого я не узнаю? Со мной не общается его семья, сильно пострадали наши дети. Мне нужна ясность и понимание того, почему это произошло, но я также осознаю, что вряд ли когда-нибудь узнаю правду



В ответ Перри предположила, что на момент расставания муж уже переживал кризис. «Его попытка получить контроль посредством чрезмерных физических упражнений могла быть механизмом преодоления трудностей, способом избежать чувства бессилия перед лицом собственных эмоций. Или, возможно, он пытался быть привлекательным для новой женщины», — предположила психотерапевт.

Перри добавила, что отстраненное поведение могло объясняться нежеланием признаваться в своей тайной жизни, потому что он не хотел выглядеть плохим человеком и пытался переложить вину за кризис в отношениях на жену.

«Позвольте себе отгоревать не только из-за развода, но и из-за мужчины, которого, как вы думали, вы знали, и жизни, которая, как вы думали, у вас была. Это время для вас, необходимое, чтобы вернуть себе свою жизнь и свое самоощущение, начать строить будущее, основанное на ваших собственных потребностях и желаниях», — написала специалистка. Она также призвала автора письма не пытаться разобраться в поведении мужа и не думать, что ее слова как-то повлияли на его решение.

Ранее Перри дала совет пожилой женщине, испугавшейся сильной влюбленности в старого друга. Психотерапевт отметила, что нормально чувствовать смесь волнения и страха, вступая в новые значимые отношения, особенно те, которые не похожи на прошлые романы.