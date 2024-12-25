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14:26, 25 декабря 2024Россия

Воевавший за ВСУ и вернувшийся в Чечню «боевик-перебежчик» выложил видео с голосом Гитлера

Воевавший за ВСУ и вернувшийся в РФ Джамбетов выложил видео с голосом Гитлера
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Хусейна Джамбетова

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) Хусейн Джамбетов (человек с таким именем и фамилией фигурирует в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выложил видео с наложенным голосом Адольфа Гитлера. Короткий видеоролик он разместил в Telegram.

На кадрах Джамбетов стоит с громкоговорителем в руке в неустановленном городе, за ним расположился человек с флагом Ичкерии (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации). При этом вместо оригинальной звуковой дорожки на видео слышна речь Гитлера.

Джамбетов воевал против федеральных сил в Чечне, а также участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в период проведения специальной военной операции, после чего вернулся в Чечню. Летом 2024 года Telegram-канал WarGonzo выпустил большое интервью с Джамбетовым, в котором представил его как «боевика-перебежчика».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров допустил прощение бывших ичкерийцев. Условием для их возвращения глава республики назвал признание бывшими боевиками своей вины.

ЖЗЛ
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