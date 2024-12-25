ВСУ обстреляли российский город

ВСУ обстреляли город Льгов в Курской области

Утром 25 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область. Об этом сообщает региональный оперштаб в Telegram.

Под ударом оказался город Льгов. По сведениям из открытых источников, населенный пункт находится более чем в 40 километрах от российско-украинской границы.

На момент написания материала официальных данных о последствиях атаки нет. В оперштабе заявили, что информация уточняется.

23 декабря ВСУ атаковали Крым. По данным Минобороны, три беспилотника были сбиты в небе над полуостровом.