42-летняя Наталья Подольская показала лицо без макияжа

Российская певица Наталья Подольская показала естественную внешность на фото

Российская певица Наталья Подольская показала естественную внешность на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя поп-исполнительница поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя на камеру в кабинете косметолога. Так, на размещенном кадре она предстала, лежа на кушетке. Можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

«Перед Новым годом женщины стараются попасть к косметологу, чтобы встречать праздник красивыми! Запись такая плотная, как никогда. А я что? Я, как все», — подписала знаменитость фото.

Ранее сообщалось, что Подольская вышла на сцену на ежегодной премии журнала Hello! в откровенном наряде и взволновала зрителей.