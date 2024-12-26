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13:56, 26 декабря 2024Ценности

42-летняя Наталья Подольская показала лицо без макияжа

Российская певица Наталья Подольская показала естественную внешность на фото
Мария Винар

Фото: @nataliapodolskaya

Российская певица Наталья Подольская показала естественную внешность на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя поп-исполнительница поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя на камеру в кабинете косметолога. Так, на размещенном кадре она предстала, лежа на кушетке. Можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

«Перед Новым годом женщины стараются попасть к косметологу, чтобы встречать праздник красивыми! Запись такая плотная, как никогда. А я что? Я, как все», — подписала знаменитость фото.

Ранее сообщалось, что Подольская вышла на сцену на ежегодной премии журнала Hello! в откровенном наряде и взволновала зрителей.

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