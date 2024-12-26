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18:44, 26 декабря 2024Путешествия

Аэропорт Москвы эвакуировали

Аэропорт Жуковский в Московской области эвакуировали из-за пассажира
Мария Борисова
Мария Борисова

Кадр: Telegram-канал Baza

Аэропорт Жуковский в Московской области эвакуировали из-за неаккуратного пассажира в день, когда во всех гаванях столицы ввели план «Ковер». Об этом сообщило издание Baza.

По данным источника, в 17:18 в аэропорту сработала пожарная сигнализация. Из здания начали выводить пассажиров, в том числе и тех, кто уже прошел паспортный контроль перед международными рейсами. Очевидцы передали, что объявление с призывом покинуть аэропорт прозвучало около 10 раз.

Позже выяснилось, что тревога была ложной: неосторожный пассажир случайно дернул ручник. Через 10 минут всех путешественников вернули в терминал.

В тот же день все аэропорты Москвы, в том числе Жуковский, временно закрывали на вылет и прилет из-за угрозы атаки беспилотников. План «Ковер» ввели в 15:45, сейчас все авиагавани работают штатно.

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