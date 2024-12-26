В Москве рассказали о «самой доброй» предновогодней экскурсии

Ракова: Новогодний автобусный рейс объединил московских детей и пенсионеров

В преддверии Нового года участники проекта «Серебряное наставничество» отправились в экскурсию, чтобы увидеть главные достопримечательности столицы. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, этот проект объединяет москвичей старшего возраста из программы «Московское долголетие» и воспитанников центров детей-сирот.

«Ребята в центрах содействия семейному воспитанию нуждаются в друзьях, многие из них были лишены возможности пообщаться со своими бабушками и дедушками. Мостом между поколениями стал проект «Серебряное наставничество», появившийся полтора года назад. Активные участники «Московского долголетия» проводят душевные встречи с ребятами из центров для детей-сирот. Вместе они посещают знаковые места Москвы, музеи, городские фестивали и выставки, занимаются творчеством и даже ходят в походы», — отметила заммэра.

Перед новым годом организаторы решили провести для детей и их наставников экскурсию в рамках спецпроекта, посвященного путешествиям.

«Волшебный маршрут пролегал по знаковым местам города. Ребята увидели панорамные пейзажи столицы из кабин колеса обозрения, научились делать елочные игрушки и получили подарки в Центре московского долголетия «ВДНХ», — рассказала Ракова.

Москвичи старшего поколения и дети-сироты путешествовали по Москве в парах. После экскурсии они запланировали совместные проекты — написать картину, создать музыкальное произведение и другие. Также дети получили от наставников сладкие подарки.

«Добрый автобус» — самый крупный в России проект экскурсий для горожан старшего поколения и участников «Московского поколения», рассказали в соцкомплексе Москвы. Маршруты позволяют участникам проекта познакомиться достопримечательностями города и области, включая храмы, музеи, монастыри и действующие предприятия.

В рамках проекта «Серебряное наставничество» москвичи также проводят для детей, оставшихся без родителей, мастер-классы, учат их семейным рецептам, помогают разбирать литературные произведения и организовывают кинопросмотры.

