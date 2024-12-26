Глава ВОЗ попал под удар Израиля по Йемену

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус попал под удар Израиля по Сане

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус попал под израильский удар по аэропорту в йеменской столице Сане. Об этом РИА Новости сообщил источник в аэропорту.

«Авиаудар Израиля по международному аэропорту Саны произошел в то время, когда директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус готовился сесть на частный самолет ООН и покинуть Сану», — сказал собеседник агентства, отметив, что глава организации остался жив.

Ранее стало известно, что израильская авиация нанесла серию авиаударов по Йемену, включая два удара по электростанции на юге Саны.