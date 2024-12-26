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19:09, 26 декабря 2024Мир

Глава ВОЗ попал под удар Израиля по Йемену

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус попал под удар Израиля по Сане
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Тедрос Гебреисус

Тедрос Гебреисус. Фото: Laurent Cipriani / Pool / Reuters

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус попал под израильский удар по аэропорту в йеменской столице Сане. Об этом РИА Новости сообщил источник в аэропорту.

«Авиаудар Израиля по международному аэропорту Саны произошел в то время, когда директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус готовился сесть на частный самолет ООН и покинуть Сану», — сказал собеседник агентства, отметив, что глава организации остался жив.

Ранее стало известно, что израильская авиация нанесла серию авиаударов по Йемену, включая два удара по электростанции на юге Саны.

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