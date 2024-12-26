Израиль ударил по электростанции в столице Йемена

Израиль нанес два удара по электростанции на юге Саны

Израиль нанес серию авиаударов по Йемену, включая два удара по электростанции на юге Саны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных властях.

«Израильские истребители совершили шесть налетов по международному аэропорту Саны и прилегающей авиабазе ​​Эд-Дайлами на севере Саны», — рассказал собеседник агентства.

Был нанесен значительный ущерб гражданскому аэропорту.

19 декабря йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) ударили по Тель-Авиву двумя баллистическими ракетами. Запуск по времени совпал с израильским авиаударом по Йемену.