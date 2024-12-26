Израиль ударил по электростанции в столице Йемена

Израиль нанес серию авиаударов по Йемену, включая два удара по электростанции на юге Саны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных властях.
«Израильские истребители совершили шесть налетов по международному аэропорту Саны и прилегающей авиабазе Эд-Дайлами на севере Саны», — рассказал собеседник агентства.
Был нанесен значительный ущерб гражданскому аэропорту.
19 декабря йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) ударили по Тель-Авиву двумя баллистическими ракетами. Запуск по времени совпал с израильским авиаударом по Йемену.