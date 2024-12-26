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01:49, 26 декабря 2024Россия

Капитан первого ранга высказался о взрывах на судне Ursa Major

Капитан Дандыкин: взрывчатку на Ursa Major могли заложить в Петербурге
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Взрывчатку на судно Ursa Major, затонувшее в Средиземном море, могли заложить в Санкт-Петербурге до отплытия во Владивосток. Об этом рассказал капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин в интервью «Комсомольской правде».

Он подчеркнул, что взрывчатку могли активировать с берега. Помимо этого, Дандыкин предположил, что это было сделано с испанской территории.

Капитан также отметил, что тот, кто устанавливал взрывные устройства, точно знал самые уязвимые точки корабля.

Флагманское судно компании «Оборонлогистика» Ursa Major потерпело крушение днем 23 декабря в Средиземном море. На борту находились 16 человек, являющихся гражданами России. 14 из них эвакуировали, еще двое числятся пропавшими без вести.

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