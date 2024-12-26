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18:47, 26 декабря 2024Экономика

Российская пенсионерка связалась с лжесиловиками и потеряла почти 10 миллионов рублей

В Нижнем Новгороде аферисты выманили у пенсионерки 9,45 млн руб.
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

63-летняя жительница Нижнего Новгорода потеряла почти 10 миллионов рублей, связавшись с мошенниками. В чем заключалась обманная схема, пишет пресс-служба местного управления МВД.

Женщине позвонили по телефону. В разговоре аферисты представились сотрудниками силовых органов и рассказали, что на имя нижегородки пытаются оформить кредит, причем под залог квартиры. Следом к беседе подключились «служащие» банка, которые объяснили, что спастись от обязательств по вынужденному кредиту можно, фиктивно продав жилье. Выручку от сделки, по словам собеседников, необходимо перевести на якобы безопасный счет. В противном случае, как поспешили напугать «правоохранители», женщине светит уголовное дело за перевод денег в недружественную страну.

Поверив махинаторам, россиянка согласилась найти покупателя и заключить, как ей казалось, фиктивный договор купли-продажи квартиры. Вырученные от сделки средства она, следуя инструкциям, перевела на реквизиты мошенников. При этом транзакции она производила через разные банкоматы в нескольких районах города. Таким образом, аферисты выманили у пострадавшей 9,45 миллиона рублей.

Уже позже, осознав произошедшее, нижегородка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Причастным грозит до 10 лет лишения свободы.

В декабре в онлайн-кинотеатре Okko вышел проект «На крючке: когда звонит мошенник». Это первый в России документальный сериал, показывающий изнанку работы мошеннических кол-центров. Авторы рассказали, по каким сценариями действуют преступники и как от них защититься.

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