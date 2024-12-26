Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 26 декабря 2024Россия

В Москве выросла продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась с 74 до 79 лет
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась до 79 лет.

«В результате большой системной работы нам удалось ощутимо повысить комфорт медицинской помощи. И самое главное — снизить смертность москвичей от наиболее распространенных онкологических, сердечно-сосудистых и других социально значимых заболеваний», — сообщил мэр.

Собянин также отметил, что в 2023 году столица перечислила в федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов 4,8 триллиона рублей и заняла пятую часть экономики страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы поможем по украинскому вопросу». Лавров рассказал о тайных попытках Франции помирить Москву и Киев

      Министра сельского хозяйства Бурятии заподозрили в превышении должностных полномочий

      В России осудили мужчину за мошенничество при строительстве многоквартирных домов

      Хлои Кардашьян подарила сестре украшенный стразами скутер для инвалидов

      Рыбе в России предрекли подорожание

      Силы безопасности Сирии начали операцию против лояльных Асаду формирований

      Производители сладостей создадут замену какао из-за роста цен

      Мировые цены на нефть достигли максимума с 18 декабря

      Глава российского региона подарит сыну бойца СВО автомат и бронежилет

      Влияние разлива мазута в Керченском проливе на пляжный сезон оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше