В Москве выросла продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась с 74 до 79 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась до 79 лет.

«В результате большой системной работы нам удалось ощутимо повысить комфорт медицинской помощи. И самое главное — снизить смертность москвичей от наиболее распространенных онкологических, сердечно-сосудистых и других социально значимых заболеваний», — сообщил мэр.

Собянин также отметил, что в 2023 году столица перечислила в федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов 4,8 триллиона рублей и заняла пятую часть экономики страны.