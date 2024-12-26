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12:46, 26 декабря 2024Силовые структуры

Российский студент арендовал ПВЗ и похитил товары на десятки миллионов рублей

В Подмосковье студент арендовал ПВЗ и похитил товары на 60 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Сотрудники полиции задержали 20-летнего студента, который арендовал пункт выдачи заказов (ПВЗ) у предпринимательницы в Подмосковье и похитил товаров на 60 миллионов рублей. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, все произошло в городе Пущино. Бизнесвумен передала ПВЗ во временное управление молодому человеку — последний нанял сотрудников и начал вести хозяйственно-экономическую деятельность. Спустя время женщина заметила, что система наблюдения в помещении отключена, а в базе данных числится множество неотгруженных товаров.

Когда супруг предпринимательницы приехал к ПВЗ, то увидел открытую входную дверь и пустой склад. Они обратились в полицию.

Злоумышленник был задержан в Ставрополе. По месту его проживания силовики изъяли 700 сим-карт, 14 банковских карт, мобильные телефоны и похищенные вещи.

Во время разговора с полицейскими задержанный пояснил, что криминальный заработок нашел через интернет. В течение нескольких недель он создавал видимость работы, пока его сообщники заказывали дорогостоящие товары при помощи фиктивных аккаунтов. По ночам эти товары перевозились в заранее подготовленные помещения на территории Москвы.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ, фигурант заключен под стражу. Его сообщников ищут.

Ранее в Кирове задержали местную жительницу с двумя детьми, обокравшую ПВЗ маркетплейса на 100 тысяч рублей.

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