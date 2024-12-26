В Минске прошла встреча Дедов Морозов России и Белоруссии на высшем уровне

В Минске состоялась официальная встреча белорусского и российского Дедов Морозов

Российский Дед Мороз нанес официальный визит белорусскому коллеге в Минске. О встрече зимних волшебников на высшем уровне сообщается на информационно-аналитическом портале Союзного государства.

Встреча состоялась во Дворце Республики, где стоит главная елка Белоруссии. Белорусский Дед Мороз признался, что был рад увидеть гостя из Великого Устюга и назвал его братом. «Думаю, что наша дружба будет крепнуть постоянно, потому что две страны — Россия и Беларусь — должны быть вместе», — сказал он. В ходе переговоров были обсуждены вопросы доброты, любви и всего самого-самого хорошего.

«Кто бы когда-нибудь мог себе представить, что на главной елке страны во Дворце Республики появится главный Дед Мороз из Великого Устюга, у которого тоже, на самом деле, сейчас горячая пора в России», — прокомментировал визит директор культурного центра Максим Приходовский. Он поблагодарил за организацию встречи российское посольство.

В беседе с журналистами российский Дед Мороз отметил, что обычно дети просят на Новый год сладости и различные гаджеты. «Один мальчик даже написал в письме: "Дедушка Мороз, подари мне на Новый год коробку с двойным дном". Я думаю, что это, скорее всего, будущий фокусник растет», — поделился необычным запросом от ребенка глава российской делегации.

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