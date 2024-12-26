В Сумах в третий раз за день произошли взрывы

В Сумах в третий раз за день прозвучали взрывы

В Сумах на севере Украины 26 декабря в третий раз за день прозвучали взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Общественное».

«Повторные звуки взрывов были слышны в Сумах», — рассказали журналисты в сообщении, опубликованном в 14:00.

По данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики, на момент происшествия в регионе была объявлена воздушная тревога. Местные власти никак не комментировали произошедшее.

Незадолго до этого, в 13:18, появились сообщения о произошедших в городе взрывах. Кроме того, взрывы также прозвучали в Сумах около полудня.