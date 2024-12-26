Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:20, 26 декабря 2024Бывший СССР

В Сумах в третий раз за день произошли взрывы

В Сумах в третий раз за день прозвучали взрывы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Vinnytsia region / Reuters

В Сумах на севере Украины 26 декабря в третий раз за день прозвучали взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Общественное».

«Повторные звуки взрывов были слышны в Сумах», — рассказали журналисты в сообщении, опубликованном в 14:00.

По данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики, на момент происшествия в регионе была объявлена воздушная тревога. Местные власти никак не комментировали произошедшее.

Незадолго до этого, в 13:18, появились сообщения о произошедших в городе взрывах. Кроме того, взрывы также прозвучали в Сумах около полудня.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы поможем по украинскому вопросу». Лавров рассказал о тайных попытках Франции помирить Москву и Киев

      Центробанк Турции снизил учетную ставку впервые почти за два года

      Внешность Дженнифер Лопес на новых фото оценили в сети словами «самый нелепый вид»

      Медведев назвал число учащихся в российских школах детей мигрантов

      В российском регионе поймали банду с арсеналом оружия

      Лидеры ХТШ раскрыли подробности подготовки захвата власти в Сирии

      Стало известно о попытке удара беспилотников ВСУ по российской нефтеперекачивающей станции

      Аксенов ответил на слова Зеленского о невозможности вернуть контроль над Крымом

      Популярности акций Tesla стал угрожать опасный конкурент

      Проход судов через Босфор временно перекрыли из-за танкера из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше