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11:00, 26 декабря 2024Культура

Звезда «Метода» родила от продюсера

Звезда «Содержанок» Светлана Устинова и продюсер Илья Стюарт стали родителями
Андрей Шеньшаков

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Актриса Светлана Устинова, известная своими ролями в сериалах «Метод 2» и «Содержанки 3», родила первого ребенка от продюсера Ильи Стюарта. Об этом пара сообщила на своих страницах в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя Светлана сообщила, что в этом году стала мамой, точная дата радостного события неизвестна. К этой же публикации актриса приложила фотографию, на которой изображена на последних сроках беременности. Ее супруг, продюсер Илья Стюарт также показал первое фото с ребенком.

Пара находится в отношениях уже много лет, в 2017 году Устинова и Стюарт сыграли свадьбу. Имя и пол малыша не сообщаются.

Ранее стало известно, что актриса Марго Робби впервые стала мамой в 34 года.

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