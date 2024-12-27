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15:39, 27 декабря 2024Бывший СССР

Алиев и Токаев обсудили крушение самолета под Актау

Алиев и Токаев обсудили крушение азербайджанского самолета под Актау
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему казахскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву и обсудил с ним крушение самолета под Актау. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Отмечается, что в ходе разговора стороны обменялись мнениями о ходе расследования. Они также выразили уверенность, что причины аварии будут раскрыты полностью.

«В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о ходе расследования и выразили уверенность, что в результате проведенного расследования причины аварии будут полностью раскрыты», — говорится в сообщении. Кроме того, Алиев поблагодарил президента Казахстана за проведенные спасательные операции.

Самолет AZAL потерпел крушение в Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, не выжили 38. В их числе было семь российских граждан.

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