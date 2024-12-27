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18:29, 27 декабря 2024Интернет и СМИ

Дудь развеял популярный миф о Китае

Китаист Габуев в беседе с журналистом Дудем опроверг миф, что в Китае нет пенсий
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Популярный российский блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) развеял распространенный миф о Китае. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

Журналист побеседовал с китаистом Александром Габуевым и задал ему вопрос, действительно ли в стране нет пенсий. Специалист опроверг это убеждение. «В Китае есть пенсия, пенсии охватывают большую часть населения, просто в Китае эти пенсии начали развиваться очень поздно, где-то с начала 2000-х началось какое-то движение по массовому охвату абсолютно всех работающих», — пояснил китаист.

По словам эксперта, раньше в Китае пенсии получали только сотрудники госпредприятий и партийные работники. «Сейчас пенсионная система охватывает всех», — заключил Габуев.

Ранее Юрий Дудь назвал сходство России и США. По его словам, в Соединенных Штатах, как и в России, чествуют военных.

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