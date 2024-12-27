Генпрокурор Израиля инициировала расследование против жены Нетаньяху из-за ТВ-шоу

Генпрокурор Израиля потребовала расследования против жены Нетаньяху из-за ТВ-шоу

Генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара потребовала провести расследование в отношении Сары Нетаньяху, жены премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, после появления сообщения о том, что она якобы запугивала свидетеля на уголовном процессе по делу мужа. Об этом сообщает CNN.

Бахарав-Миара инициировала проверку в связи с выводами ТВ-шоу «Увда», которое транслировалось на израильском телеканале Channel 12. В сюжете были высказаны подозрения не только в давлении на свидетеля, но и в косвенном преследовании Сарой генпрокурора и заместителя государственного прокурора.

В офисе премьера оценили решение о расследовании. Так, министр юстиции Ярив Левин назвал приказ «крайне избирательным правоприменением, вновь поднявшим свою уродливую голову». Он осудил попытку генпрокурора расследовать слухи, появившиеся на телевидении.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир также раскритиковал Бахарав-Миару. «Тот, кто преследует министров правительства и их семьи политически, не может продолжать работать генеральным прокурором — стыдно, что все еще есть те, кто прячет голову в песок и отказывается это понимать», — сказал он.

Дело против Нетаньяху возбудили в 2019 году после того, как общественности стало известно о дорогих подарках, врученных Нетаньяху его друзьями-миллионерами, а также о коррупционных схемах, в которые были вовлечены израильские медиамагнаты. Премьер, в свою очередь, все обвинения отрицает.