Илон Маск показал фото после похудения с помощью «Оземпика»

Бизнесмен Илон Маск показал фото после похудения с помощью препарата «Оземпик»

Американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск показал фото после похудения с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик». Соответствующая публикация появилась на его странице в X (ранее — Twitter).

53-летний бизнесмен поделился снимком, на котором предстал в костюме Санта-Клауса с накладной бородой. Он позировал на фоне елки, положив руки на талию. «"Оземпиковый" Санта», — подписал знаменитость снимок.

В 2022 году в сети появились фото Маска с отдыха на яхте. На них он был запечатлен в одних черных шортах. На данные кадры обратил внимание отец предпринимателя и указал на его лишний вес.

Ранее журналисты газеты The New York Times раскрыли траты Илона Маска на охрану.