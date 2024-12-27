На Украине арестовали сотрудника военкомата за заработок на уклонистах

На Украине задержали сотрудника военкомата за заработок на уклонистах

На Украине задержали зарабатывавшего на уклонистах сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК — украинский аналог военкоматов) в Одессе. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщает, что сотрудник одесского ТЦК вносил изменения в базу данных о негодности мужчин. Это позволяло им беспрепятственно выезжать за границу. Сумма оплаты за незаконные услуги составляла от 4 до 7 тысяч долларов США.

По данным следствия, обвиняемый одессит успел сделать «непригодными» не менее семи мужчин. Он свою вину признал.

Ранее проживающие в Германии украинские беженцы заявили, что не хотят воевать за коррупционное правительство в Киеве. Кроме того, они назвали Украину тюрьмой из-за закрытых границ и насильственной отправки на фронт.