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14:26, 27 декабря 2024Бывший СССР

На Украине арестовали сотрудника военкомата за заработок на уклонистах

На Украине задержали сотрудника военкомата за заработок на уклонистах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Государственное бюро расследований Украины

На Украине задержали зарабатывавшего на уклонистах сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК — украинский аналог военкоматов) в Одессе. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщает, что сотрудник одесского ТЦК вносил изменения в базу данных о негодности мужчин. Это позволяло им беспрепятственно выезжать за границу. Сумма оплаты за незаконные услуги составляла от 4 до 7 тысяч долларов США.

По данным следствия, обвиняемый одессит успел сделать «непригодными» не менее семи мужчин. Он свою вину признал.

Ранее проживающие в Германии украинские беженцы заявили, что не хотят воевать за коррупционное правительство в Киеве. Кроме того, они назвали Украину тюрьмой из-за закрытых границ и насильственной отправки на фронт.

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