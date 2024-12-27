Раскрыта попытка советских спецслужб отравить диктатора Амина перед Афганской войной

Сотрудник КГБ Братерский рассказал о попытке отравить афганского диктатора Амина

До начала войны в Афганистане советские спецслужбы пытались отравить афганского премьер-министра и генсека правящей партии Хафизуллу Амина, который вышел победителем во внутриполитической борьбе лидеров Апрельской революции. Однако Амина спас советский врач. Об этом рассказал в своих мемуарах экс-сотрудник Первого главного управления КГБ СССР Валентин Братерский, который принимал участие в штурме дворца Амина 27 декабря 1979 года. Аудио воспоминаний Братерского есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Была попытка отравить Амина: яд ему должен был подсунуть повар — сторонник Кармаля. Несколько человек внезапно почувствовали себя плохо в лодке. На расстройство пожаловался и Амин. В срочном порядке вызвали врачей из советского военного госпиталя, приехал доктор-полковник (Виктор Кузнеченков. — "Лента.ру") с медсестрой. Амину поставили капельницу и так его спасли», — рассказал Братерский.

В своих воспоминаниях он не раскрыл причину, по которой советский врач стал спасать отравленного Амина. Вероятно, тот не был посвящен в планы спецслужб, так как разные силовые и политические ведомства СССР, такие как МВД, КГБ и МИД, до начала Афганской войны проводили свой курс в Афганистане.

Хафизулла Амин — премьер-министр Афганистана и генсек ЦК Народно-демократической партии страны с сентября по декабрь 1979 года. Был ликвидирован в ходе штурма своей резиденции 27 декабря 1979-го. После этого лидером страны стал поддерживаемый СССР Бабрак Кармаль и началась Афганская война, которая продлилась до 15 февраля 1989-го. После ухода Советского Союза из Афганистана, режим там быстро пал, в 1990-х к власти в стране пришли антисоветские моджахеды.