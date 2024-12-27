Раскрыты неизвестные подробности ликвидации афганского диктатора Амина советским спецназом

Сотрудник КГБ Братерский рассказал детали ликвидации афганского диктатора Амина

Перед началом Афганской войны для ликвидации премьер-министра Афганистана и генсека правящей партии Хафизуллы Амина 27 декабря 1979 года была выделена особая группа из пяти советских спецназовцев, которым было приказано живым его не брать. Детали устранения диктатора в ходе захвата дворца Тадж-Бек при жизни записал на пленку участник штурма, в 1979-м году — сотрудник Первого главного управления КГБ СССР Валентин Братерский. Его родные передали эту запись «Ленте.ру», рассказ бывшего сотрудника КГБ опубликован впервые.

«За ним отправили особую группу из пяти человек, им было приказано живым Амина не брать. Так и сказали: "Ваша задача — хлопнуть его". Это мне рассказывал один из членов группы. Амин [в здании дворца] был только в спортивных трусах, стоял за стойкой бара. Cпиртного там не было, была минеральная вода, бутылки с "Боржоми". Когда ему сказали, что кто-то атаковал дворец, он подумал, что это пришли душманы, от которых получится отбиться», — отметил он.

По словам Братерского, бар представлял собой сквозное помещение, с одной стороны которого располагалась дверь. «Один из участников операции бросил туда гранату, потом дал автоматную очередь», — поделился своими воспоминаниями участник штурма дворца.

Штурм резиденции Амина — бывшего королевского дворца в юго-западной части Кабула, построенного в 1920-х годах (последнего короля Захир-шаха свергли в 1973 году) — занял около 45 минут. Он стал в ряду наиболее известных успехов советских спецслужб и являлся одним из главных этапов операции «Байкал-79», в ходе которой несколько сотен советских спецназовцев быстрым ударом также взяли под контроль здания Генштаба Афганистана, МВД, центральный телеграф, почтамт, службу госбезопасности и другие объекты.

После этого лидером страны стал поддерживаемый СССР Бабрак Кармаль и началась Афганская война, которая продлилась до 15 февраля 1989-го. После ухода Советского Союза из Афганистана, режим там быстро пал, в 1990-х к власти в стране пришли антисоветские моджахеды.