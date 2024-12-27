Седокова отсутствовала на похоронах бывшего мужа

Певица Седокова не приехала на похороны бывшего мужа Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова не приехала на похороны бывшего мужа Яниса Тиммы. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прощания с баскетболистом прошла в Риге. На ней присутствовали его родители и первая жена блогер Сана Оша.

Ранее Седокова впервые вышла на связь после смерти Тиммы. Она рассказала, что участвует в организации похорон вместе с матерью и сестрой бывшего мужа, а также призналась ему в вечной любви.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 февраля. По имеющейся информации, причиной смерти спортсмена стало самоубийство.