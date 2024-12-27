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21:25, 27 декабря 2024Культура

Седокова отсутствовала на похоронах бывшего мужа

Певица Седокова не приехала на похороны бывшего мужа Яниса Тиммы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Анна Седокова не приехала на похороны бывшего мужа Яниса Тиммы. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прощания с баскетболистом прошла в Риге. На ней присутствовали его родители и первая жена блогер Сана Оша.

Ранее Седокова впервые вышла на связь после смерти Тиммы. Она рассказала, что участвует в организации похорон вместе с матерью и сестрой бывшего мужа, а также призналась ему в вечной любви.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 февраля. По имеющейся информации, причиной смерти спортсмена стало самоубийство.

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