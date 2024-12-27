Соловьев: бойцы ВСУ обманывают российских военных с помощью гуманитарки

Телеведущий Владимир Соловьев в своем эфире рассказал, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманывают российских солдат. Об этом он заявил в программе «Полный контакт» на канале «Соловьев Live» (выпуск доступен на Rutube).

По его словам, украинские военные выманивают российских солдат на удобные и заранее подготовленные для атак места, выдавая себя за людей, которые привезли им гуманитарную помощь. Кроме того, утверждает телеведущий, бойцы ВСУ называют имена и фамилии руководства, чем усыпляют бдительность.

«Кто-то ему позвонил по телефону, произнес ключевые слова. Гуманитарка. Все, сразу глаза закрылись», — рассказал Соловьев. Однако когда российские военные приезжают на назначенное место, там по ним открывают огонь.

Ранее сообщалось, что за 2023-2024 годы на форумах было собрано более 22 тонн гуманитарной помощи и изготовлено более 600 метров маскировочных сетей, которые впоследствии были отправлены в зону проведения специальной военной операции.