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12:02, 27 декабря 2024Из жизни

Старейший мужчина Великобритании объяснил свое долголетие нечеловеческой едой

110-летний мужчина из Великобритании объяснил свое долголетие собачьей едой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: freepik / Freepik

Старейший мужчина в Великобритании отпраздновал 110-летие и раскрыл причины долгой жизни. Об этом пишет Daily Mail.

Дональд Роуз отметил день рождения в доме престарелых, где для него организовали онлайн-концерт британского певца Элфи Бо. Также перед ним выступила актриса Кейт Эшби. Кроме того, в честь круглой даты долгожитель получил открытку от британской королевской семьи.

По словам сотрудницы дома престарелых, Роуз уверен, что никакого секрета долголетия у него нет. Однако мужчина объяснил, что в годы Второй мировой войны ему приходилось пить морскую воду и питаться собачьими лакомствами. Он считает, что из-за такого рациона его внутренности «замариновались», поэтому он до сих пор жив.

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Роуз родился в 1914 году и прошел Вторую мировую войну. Он начинал с танковой дивизии, сражался на передовой, был снайпером, в составе армии побывал в различных странах и служил в Королевском английском полку. Роуз получил множество медалей, в том числе орден Почетного легиона — высшую награду Франции.

Тем не менее, как отмечает сотрудница дома престарелых, Роуз не считает себя героем. Он всегда говорит, что сделал то, что должен был. 110-летний мужчина — самый старый из ныне живущих ветеран Второй мировой войны в Великобритании.

Ранее сообщалось, что жительница штата Огайо, США, отпраздновала 106-й день рождения и назвала своим секретом долголетия канадский виски Fireball. Кроме того, долгожительница считает, что позитивное отношение к жизни увеличивает ее продолжительность.

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