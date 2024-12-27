Вучич указал на потерю Европой веса в мире

Президент Сербии Вучич: Европа в целом теряет вес в мире

Президент Сербии Александр вучич заявил, что Европа в целом теряет вес в мире. На это политик указа в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

«Мы ежедневно слышим, что Украина обязательно должна победить. Но так ли поступает и Европа? Нет. Так что нужен более рациональный подход, чтобы положить конец кровопролитию», — отметил сербский лидер.

Вучич также поддержал идею рождественского перемирия на Украине. По его словам, после 15 дней мира в рамках рождественского прекращения огня на Украине возобновить бои стало бы очень сложно. При этом он отметил, что не уверен, готова ли к этому какая-либо из сторон.