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19:36, 28 декабря 2024Силовые структуры

Бастрыкин провел в Грозном совещание по факту крушения самолета в Актау

В Грозном глава СК Бастрыкин провел совещание по факту крушения самолета в Актау
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел в Грозном совещание по факту крушения самолета в Актау. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Уголовное дело возбуждено по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Допрашиваются гражданские и военные специалисты, проводятся первичные следственные действия.

На совещании ему доложили о ходе расследования обстоятельств крушения самолета. На борту находились граждане России, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты и эксперты, имеющие опыт расследования авиапроисшествий.

Согласно имеющимся сведениям, пассажирский самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. В это же время украинские боевые дроны атаковали Грозный, Моздок и Владикавказ — российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» потерпел крушение в нескольких километрах от казахстанского города Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось.

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