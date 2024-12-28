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09:54, 28 декабря 2024Экономика

Россиянам дали советы по выбору обоев

Эксперт Васильев: виниловые обои прочны, но плохо «дышат»
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

При выборе обоев важно обращать внимание на износостойкость и безопасность материала. Свои советы на этот счет дал гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев, его цитирует NEWS.ru.

При всей своей дешевизне бумажные обои крайне недолговечные — маркие, хрупкие и быстро выцветают. Отмыть такие обои без последствий невозможно. Большей прочностью отличается винил. Они реже рвутся и лучше переносят чистку, однако серьезным недостатком такого вида обоев является плохая пропускная способность. Винил не «дышит», препятствуя циркуляции воздуха в квартире. Оптимальным вариантов в этом случае эксперт называет флизелин. Такие полотна долго служат и обладают хорошей паропроницаемостью, что поддерживает здоровый микроклимат в помещении, поясняет Васильев.

Также, выбирая обои, не мешает проверить товар на наличие специальной маркировки — Eco, Safe и Non-toxic. Материал с эко-составом не выделяет вредных веществ и безопасен для здоровья. Такие обои прежде других рекомендуются для поклейки в квартире, где проживают дети и аллергики.

Ранее россиянам предложили альтернативу плитке в ванной. Вместо привычного кафеля санузел можно облицевать мозаикой или пластиковыми стеновыми панелями. Виниловая плитка — не лучший вариант: несмотря на простоту установки, такой материал плохо выносит перепады температур и со временем теряет цвет.

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