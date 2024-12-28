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14:03, 28 декабря 2024Путешествия

Российские туристы с детьми застряли в горах на Камчатке без связи

Трое взрослых россиян с двумя детьми застряли на горном массиве Вачкажец
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Natalia Senatorova / Wikimedia

Трое взрослых россиян с двумя детьми застряли на горном массиве Вачкажец на юге полуострова Камчатка без связи. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

Уточняется, что туристы отправились кататься на снегоходах с детьми от полутора до двух с половиной лет. Во время катания техника вышла из строя, из-за чего путешественники не смогли выбраться из гор самостоятельно.

Вскоре одному из них все же удалось наладить связь и вызвать помощь. В настоящее время спасатели уже выдвинулись к ним.

Ранее китаец застрял в колодце в лесу Таиланда на три дня и напугал местных жителей своими криками. Мужчина был истощен, а также сломал запястье и получил сотрясение мозга.

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