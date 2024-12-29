Новые власти Сирии высказались о сроке организации выборов

Новые власти Сирии заявили, что на организацию выборов может уйти четыре года

На организацию выборов в Сирии может уйти четыре года. Об этом заявил представитель новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани), глава исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) в интервью Al Arabiya.

«Любые надлежащие выборы потребуют проведения всеобъемлющей переписи населения, что потребует времени», — отметил он.

Ахмед аш-Шараа добавил, что подготовка и написание новой конституции страны может занять около трех лет.

Ранее сообщалось, что новые сирийские власти усилили кампанию по поимке и аресту причастных к режиму сложившего с себя президентские полномочия Башара Асада.