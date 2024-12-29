Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:31, 29 декабря 2024Мир

Новые власти Сирии высказались о сроке организации выборов

Новые власти Сирии заявили, что на организацию выборов может уйти четыре года
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

На организацию выборов в Сирии может уйти четыре года. Об этом заявил представитель новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани), глава исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) в интервью Al Arabiya.

«Любые надлежащие выборы потребуют проведения всеобъемлющей переписи населения, что потребует времени», — отметил он.

Ахмед аш-Шараа добавил, что подготовка и написание новой конституции страны может занять около трех лет.

Ранее сообщалось, что новые сирийские власти усилили кампанию по поимке и аресту причастных к режиму сложившего с себя президентские полномочия Башара Асада.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 174

      В двух российских регионах заявили об атаках ВСУ

      Украина согласилась на не связанные с НАТО гарантии безопасности

      Недовольный низкой зарплатой россиянин устроил пожар на месте работы

      Новые власти Сирии высказались о сроке организации выборов

      Стало известно о возможной отправке обвиняемого в мошенничестве генерала Попова в зону СВО

      Российские войска уничтожили голландскую военную технику в зоне СВО

      На Солнце произошла мощнейшая вспышка

      В России высказались об ожиданиях от вступления Кавелашвили в должность президента Грузии

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше