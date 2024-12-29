Кобахидзе: причиной трудностей стал отказ открыть «второй фронт» против РФ

Отказ Грузии открыть «второй фронт» против России в 2022 году стал причиной многочисленных трудностей в стране. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, его слова приводит «Sputnik Грузия».

«Есть силы, которые мы называем глобальной партией войны, а в Америке их называют покровителями Deep State («Глубинное государство». — прим. «Ленты.ру».). Эти люди активно требовали открытия "второго фронта" в Грузии. Поскольку в Америке есть Deep State, у нас также есть небольшой Deep State в Грузии, этот Deep State называется коллективным "Национальным движением"», — сказал Кобахидзе.

Он также указал, что перезагрузка отношений Грузии с Соединенными Штатами будет зависеть от исхода конфликта на Украине. После этого, по мнению политика, никто не будет требовать от страны открытия «второго фронта». Среди прочих условий премьер видит парламентские выборы в Грузии, которые уже состоялись, и инаугурацию избранного американского президента Дональда Трампа.

«Инаугурация состоится 20 января, а через три недели будет новая реальность», — подытожил он.

Ранее Ранее Ираклий Кобахидзе заявил о своей надежде, что президент Грузии Саломе Зурабишвили самостоятельно покинет свою резиденцию после окончания ее срока 29 декабря. По его словам, долгом власти должно быть предотвращение преступления, поэтому он озвучивает предупреждение для Зурабишвили.