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14:22, 29 декабря 2024Россия

Умер моряк-подводник Терехов

В возрасте 78 лет умер Герой России, моряк-подводник Владимир Терехов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Добросовестное использование / Wikipedia

Герой России, моряк-подводник Владимир Терехов ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Терехов родился 30 августа 1946 года. На флоте служил с 1964 года, нес службу на боевых кораблях в дальних походах, а также участвовал в испытаниях новейших глубоководных аппаратов. Кроме того, он готовил специалистов по обслуживанию морской техники.

«Мужественный, сильный, преданный Родине человек, он пользовался огромным уважением у товарищей по службе, был примером для молодых подводников», — сказано в сообщении.

В 1993 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

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