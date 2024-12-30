Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:29, 30 декабря 2024Ценности

Лукашенко назвал свой любимый парфюм

Лукашенко заявил, что использует любимый парфюм Eternity 30 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, какому парфюму отдает предпочтение. Его слова приводит ТАСС.

Лукашенко назвал свой любимый парфюм и сообщил, что предпочитает аромат Eternity уже в течение 30 лет. «Я, кстати, пользуюсь с первого дня своей жизни, президентской жизни, Eternity», — заявил он в ответ на слова журналистки, которая обратила внимание на парфюм политика.

Президент Белоруссии не стал уточнять, какому бренду принадлежат его духи. Однако известно, что линейка Eternity для мужчин есть у Дома моды Calvin Klein.

Ранее белорусский парфюмер Влад Рекунов рассказал о запахе духов, которые он посвятил российскому президенту Владимиру Путину. «Вверху аромата — бергамот, достаточно комфортный мужской цитрус и смородина, в которой изрядная доля зеленой ветки, это тоже создает приятную бодрую ноту», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Нобелевская премия мира и исторический поцелуй с Брежневым. Экс-президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет

      Россиянам рассказали о надбавках к зарплате в 2025 году

      Украинская телеведущая пожаловалась на кричащего «Слава Путину!» поляка

      В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году

      Вучич рассказал о задержанном в Сербии за съемку оборонных объектов украинце

      В Европу вновь вернулась проблема госдолга

      Маск призвал установить на Марсе демократию

      Трамп выразил соболезнования из-за смерти Картера

      Лукашенко назвал свой любимый парфюм

      Эксперт предрек продолжение помощи Украине при Трампе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше