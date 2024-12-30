Лукашенко заявил, что использует любимый парфюм Eternity 30 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, какому парфюму отдает предпочтение. Его слова приводит ТАСС.

Лукашенко назвал свой любимый парфюм и сообщил, что предпочитает аромат Eternity уже в течение 30 лет. «Я, кстати, пользуюсь с первого дня своей жизни, президентской жизни, Eternity», — заявил он в ответ на слова журналистки, которая обратила внимание на парфюм политика.

Президент Белоруссии не стал уточнять, какому бренду принадлежат его духи. Однако известно, что линейка Eternity для мужчин есть у Дома моды Calvin Klein.

Ранее белорусский парфюмер Влад Рекунов рассказал о запахе духов, которые он посвятил российскому президенту Владимиру Путину. «Вверху аромата — бергамот, достаточно комфортный мужской цитрус и смородина, в которой изрядная доля зеленой ветки, это тоже создает приятную бодрую ноту», — отметил он.