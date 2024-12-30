Путин отказался от поздравлений глав некоторых стран с предстоящими праздниками

Путин не поздравил Байдена и глав некоторых западных стран с праздниками

Третий год подряд российский президент Владимир Путин воздерживается от новогодних поздравлений в адрес действующего американского главы Джо Байдена. Кроме того, он решил не поздравлять с предстоящими праздниками и других руководителей крупнейших недружественных западных стран, передает ТАСС.

Так, в числе тех, кому глава государства не отправил поздравления, оказались лидеры Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и других недружественных России стран.

Известно, что 30 декабря Путин традиционно поздравляет коллег с Новым годом и Рождеством. Праздничные телеграммы от него получили президент Белоруссии Александр Лукашенко, китайский лидер Си Цзиньпин, главы Бразилии и Турции, премьеры Венгрии и Сербии и другие высокопоставленные лица, с которыми российская сторона поддерживает дружественные отношения.