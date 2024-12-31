Новый год 2025: что приготовить, что посмотреть, куда сходить на каникулах

Сегодня вечером, 31 декабря, в России будут отмечать Новый год. Традиционно этот праздник встречают в кругу семьи или друзей: накрывают стол с салатами и закусками, одеваются в цвета грядущего года по Восточному календарю, смотрят обращение президента и пьют шампанское. «Лента.ру» рассказывает, как подготовиться к празднику, что приготовить на стол, какой фильм включить в новогодний вечер, куда сходить в каникулы.

Новогодние каникулы 2025

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Согласно производственному календарю, у россиян будет 11 праздничных дней — с 29 декабря по 8 января. На второй неделе 2025 года будет лишь два рабочих дня — 9 и 10 января.

В России Новый год отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января уже более трех веков.

В 2024 году 31 декабря выпадает на вторник

В этот день российские семьи обычно собираются за праздничным столом. По данным ВЦИОМ, 76 процентов жителей России будут встречать Новый год дома в кругу близких.

Подготовка к празднику

Поставить елку

Фото: Arun Kuchibhotla / Unsplash

Если времени в обрез, а дом еще не украшен — не отчаивайтесь. 31 декабря еще работают елочные базары с живыми елями, тематические ярмарки, на которых продаются игрушки и гирлянды, и магазины, где можно купить искусственное дерево. При покупке живой елки не забудьте про подставку, в которой должен быть держатель и резервуар для воды.

Наряжать елку желательно всей семьей, но днем 31 декабря временной ресурс ограничен, поэтому идеально в качестве украшения использовать одну длинную гирлянду — минимализм по-прежнему в моде. Подойдет и мишура, особенно зеленая — она похожа на змею, китайский символ 2025 года.

Символ наступающего года По китайскому календарю год Зеленой Деревянной Змеи наступит чуть позже — 29 января 2025 года, а завершится 16 февраля 2026 года. В восточной культуре змея олицетворяет мудрость, проницательность, умение находить выход из самых сложных ситуаций. Зеленый цвет обозначает рост и обновление, дерево как элемент — символ стремления к развитию.



Впрочем, до полуночи можно успеть сделать несколько шаров самостоятельно — расписать акрилом, украсить блестками. Так вы сможете одновременно создать и уникальные игрушки, и приятные воспоминания, которые будет греть долгие годы.

Сервировать стол

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Тематическая скатерть — уже полдела для правильного антуража. Новогодний принт поддержит праздничное настроение: отлично подойдут яркие, насыщенные цвета, классические сочетания золотого, красного и зеленого.

Сделать дом уютнее помогут соответствующие элементы декора, например, салфетки с снежинками или с оленями. Стол можно украсить свечами: выберите красивые подсвечники, разместите их по центру стола. Для новогодней сервировки подойдут еловые шишки, зимние букеты и маленькие елочные игрушки.

Выбрать наряд

Фото: HTeam / Shutterstock / Fotodom

Выбирать, в чем встречать Новый год, нужно в зависимости от настроения и темы вечеринки. Вот, чем стоит руководствоваться:

Комфорт. Платья или костюмы свободного кроя, платья-рубашки, флис или мягкий трикотаж, уютные пижамы с одинаковым принтом — идеальный вариант для тех, кто хочет чувствовать себя расслабленно, если празднование проходит дома или в неформальной обстановке. Наденьте носки с красочным рисунком, дополните образ шапкой Санта Клауса или забавными очками с цифрами 2025.

Платья или костюмы свободного кроя, платья-рубашки, флис или мягкий трикотаж, уютные пижамы с одинаковым принтом — идеальный вариант для тех, кто хочет чувствовать себя расслабленно, если празднование проходит дома или в неформальной обстановке. Наденьте носки с красочным рисунком, дополните образ шапкой Санта Клауса или забавными очками с цифрами 2025. Мода. Выберите трендовое платье — с асимметричным кроем или декором из блестящих пайеток. Если вы любите строгий стиль, подойдет oversize костюм, но только с праздничными аксессуарами.

Выберите трендовое платье — с асимметричным кроем или декором из блестящих пайеток. Если вы любите строгий стиль, подойдет oversize костюм, но только с праздничными аксессуарами. Костюм. Выберите костюм — можно косплеить любого супергероя или персонажа аниме, подойдут образы героев из фильмов, книг или комиксов, оригинально будет смотреться и платье в стиле XIX века.

Праздничное меню: рецепты

Оливье

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Главный салат на новогоднем застолье. Если осталось время только на одно блюдо, стоит приготовить именно его.

Для оливье понадобятся:

картофель — 3 штуки;

морковь — 1 штука;

яйца — 3 штуки;

огурцы (соленые или свежие) — 2 штуки;

колбаса (или курица) — 300 граммов;

зеленый консервированный горошек — 1 банка;

майонез — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Остудите и нарежьте кубиками. Для экономии времени можно купить в магазине полуфабрикаты — вареные овощи в вакууме.

Нарежьте колбасу и огурцы. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Добавьте горошек, майонез, соль и перец. Перемешайте и подавайте.

Закуски на шпажке

Канапе пригодятся в самом начале праздника, пока гости собираются и еще не сели за стол.

Для приготовления понадобятся:

творожный сыр — 1 пачка;

помидоры черри — 2-3 упаковки;

огурцы — 0,5 килограмма;

оливки или маслины — 2 банки.

Пошаговый рецепт:

Нарежьте овощи. Расположите их друг на друге в следующем порядке: кусок огурца, помидор, кубик сыра, оливка. Проткните ингредиенты шпажкой и подавайте их на красивом блюде.

Горячее блюдо

Фото: Dikushin Dmitry / Shutterstock / Fotodom

Запеченная курица с картофелем — классический вариант основного блюда для любого праздничного застолья.

Для приготовления нужны:

куриные бедра (или грудка) — килограмм;

картофель — 10-12 штук;

чеснок — 3 зубчика;

оливковое масло — по вкусу;

специи (паприка, соль, перец) — по вкусу;

розмарин или тимьян — по желанию.

Пошаговый рецепт:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Почистите и нарежьте картофель крупными дольками, выложите на противень. В миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок и специи. Обмажьте курицу этой смесью. Выложите курицу и картофель на противень. Запекайте около 40 минут до золотистой корочки.

Фрукты в шоколаде

Быстрый и простой рецепт универсального десерта.

Для приготовления нужны:

темный шоколад — 300 граммов;

фрукты (бананы, клубника, виноград, яблоки) — по желанию;

пергамент.

Пошаговый рецепт:

Растопите шоколад на водяной бане. Нарежьте большие фрукты на кусочки, ягоды просто помойте и обсушите. Обмакните фрукты в растопленный шоколад и выложите на пергамент. Дайте шоколаду застыть в холодильнике.

Быстрый торт из печенья

Собрать этот десерт недолго, но ему потребуется минимум час для охлаждения в холодильнике.

Понадобятся следующие ингредиенты:

песочное печенье — 300 граммов;

сметана или йогурт — 400 граммов;

сгущенное молоко — 250 граммов;

какао-порошок (по желанию) — для посыпки.

Пошаговый рецепт:

Смешайте миксером сметану с сахаром и сгущенкой. Выложите в форму слой печенья, покрыв дно. Залейте печенье получившимся кремом. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Сверху торт можно посыпать какао-порошком. Дайте торту настояться в холодильнике час.

Что посмотреть за праздничным ужином

«Один дома»

Кадр: фильм «Один дома»

Американская комедия 1990 года давно стала новогодней классикой. Кинолента рассказывает историю мальчика по имени Кевин, который случайно остается дома один, в то время как вся его семья уезжает на рождественские каникулы.

У Кевина начинаются приключения: восьмилетний мальчик противостоит двум грабителям, планирующим обчистить дом. Фильм идеально подходит для семейного просмотра в новогодний вечер.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Советская комедия 1975 года — многолетний новогодний кинохит в России. Картина рассказывает забавную и запутанную историю из жизни врача Евгения Лукашина, который после предновогодней банной вечеринки случайно попадает в квартиру незнакомой женщины.

Это создает множество комичных и драматичных ситуаций. События в фильме происходят в новогоднюю ночь, именно поэтому эту киноленту ежегодно транслируют 31 декабря по главным телеканалам.

«Реальная любовь»

Романтическая комедия 2003 года с несколькими сюжетными линиями, действие разворачивается в преддверии Рождества. Все истории в фильме — про любовь: романтическую, родственную, дружескую. А еще у фильма звездный состав: роли исполнили актеры Хью Грант, Эмма Томпсон, Колин Ферт и Лиа Мишель.

Как провести новогодние каникулы

Выехать на природу

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На каникулах стоит найти время, чтобы отдохнуть в живописном месте на природе: отправиться в лес, парк или заповедник. Возьмите ледянки для горок, достаньте беговые лыжи, чтобы пробежаться по лесу, слепите с детьми снеговика, поиграйте в снежки.

Одевайтесь согласно прогнозу погоды, подготовьте термосы с горячим чаем или какао, а также перекус для пикника на свежем воздухе.

Сходить на шоу

Как правило, на новогодних каникулах проходит множество ледовых шоу — фигуристы демонстрируют постановки по мотивам известных сказок. Только в Москве в зимний период пройдет 170 ледовых шоу.

Отправиться в путешествие

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Новогодние праздники — один из самых лучших периодов для путешествий. Необязательно ехать куда-то далеко, ведь даже в соседнем городе точно есть, на что посмотреть.

Этот древний город ежегодно притягивает более полутора миллионов туристов. Зимой он украшен яркими огнями, в центре города устраивают ярмарки с местной продукцией. Обязательно прогуляйтесь от Суздальского кремля до старинного Спасо-Евфимиевого монастыря.

В городе уже несколько лет проходит фестиваль «Русское Рождество». В 2025 году гостей ждет световой парк христианского искусства «Путь света», экскурсии «Театр Променад», лекторий, культурная программа в Доме культуры и мастер-классы в Купеческой усадьбе Щеколдиных.

Великий Устюг

Продлить новогоднюю сказку можно в резиденции Деда Мороза: покататься на ватрушках, лошадях, посетить мастер-классы и увидеть волшебных помощников Деда Мороза вживую.

Куда еще можно съездить на каникулах: