Сегодня вечером, 31 декабря, в России будут отмечать Новый год. Традиционно этот праздник встречают в кругу семьи или друзей: накрывают стол с салатами и закусками, одеваются в цвета грядущего года по Восточному календарю, смотрят обращение президента и пьют шампанское. «Лента.ру» рассказывает, как подготовиться к празднику, что приготовить на стол, какой фильм включить в новогодний вечер, куда сходить в каникулы.
Новогодние каникулы 2025
Согласно производственному календарю, у россиян будет 11 праздничных дней — с 29 декабря по 8 января. На второй неделе 2025 года будет лишь два рабочих дня — 9 и 10 января.
В России Новый год отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января уже более трех веков.
В 2024 году 31 декабря выпадает на вторник
В этот день российские семьи обычно собираются за праздничным столом. По данным ВЦИОМ, 76 процентов жителей России будут встречать Новый год дома в кругу близких.
Подготовка к празднику
Поставить елку
Если времени в обрез, а дом еще не украшен — не отчаивайтесь. 31 декабря еще работают елочные базары с живыми елями, тематические ярмарки, на которых продаются игрушки и гирлянды, и магазины, где можно купить искусственное дерево. При покупке живой елки не забудьте про подставку, в которой должен быть держатель и резервуар для воды.
Наряжать елку желательно всей семьей, но днем 31 декабря временной ресурс ограничен, поэтому идеально в качестве украшения использовать одну длинную гирлянду — минимализм по-прежнему в моде. Подойдет и мишура, особенно зеленая — она похожа на змею, китайский символ 2025 года.
По китайскому календарю год Зеленой Деревянной Змеи наступит чуть позже — 29 января 2025 года, а завершится 16 февраля 2026 года.
В восточной культуре змея олицетворяет мудрость, проницательность, умение находить выход из самых сложных ситуаций. Зеленый цвет обозначает рост и обновление, дерево как элемент — символ стремления к развитию.
Впрочем, до полуночи можно успеть сделать несколько шаров самостоятельно — расписать акрилом, украсить блестками. Так вы сможете одновременно создать и уникальные игрушки, и приятные воспоминания, которые будет греть долгие годы.
Сервировать стол
Тематическая скатерть — уже полдела для правильного антуража. Новогодний принт поддержит праздничное настроение: отлично подойдут яркие, насыщенные цвета, классические сочетания золотого, красного и зеленого.
Сделать дом уютнее помогут соответствующие элементы декора, например, салфетки с снежинками или с оленями. Стол можно украсить свечами: выберите красивые подсвечники, разместите их по центру стола. Для новогодней сервировки подойдут еловые шишки, зимние букеты и маленькие елочные игрушки.
Выбрать наряд
Выбирать, в чем встречать Новый год, нужно в зависимости от настроения и темы вечеринки. Вот, чем стоит руководствоваться:
- Комфорт. Платья или костюмы свободного кроя, платья-рубашки, флис или мягкий трикотаж, уютные пижамы с одинаковым принтом — идеальный вариант для тех, кто хочет чувствовать себя расслабленно, если празднование проходит дома или в неформальной обстановке. Наденьте носки с красочным рисунком, дополните образ шапкой Санта Клауса или забавными очками с цифрами 2025.
- Мода. Выберите трендовое платье — с асимметричным кроем или декором из блестящих пайеток. Если вы любите строгий стиль, подойдет oversize костюм, но только с праздничными аксессуарами.
- Костюм. Выберите костюм — можно косплеить любого супергероя или персонажа аниме, подойдут образы героев из фильмов, книг или комиксов, оригинально будет смотреться и платье в стиле XIX века.
Праздничное меню: рецепты
Оливье
Главный салат на новогоднем застолье. Если осталось время только на одно блюдо, стоит приготовить именно его.
Для оливье понадобятся:
- картофель — 3 штуки;
- морковь — 1 штука;
- яйца — 3 штуки;
- огурцы (соленые или свежие) — 2 штуки;
- колбаса (или курица) — 300 граммов;
- зеленый консервированный горошек — 1 банка;
- майонез — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Пошаговый рецепт:
Отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Остудите и нарежьте кубиками. Для экономии времени можно купить в магазине полуфабрикаты — вареные овощи в вакууме.
- Нарежьте колбасу и огурцы.
- Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Добавьте горошек, майонез, соль и перец.
- Перемешайте и подавайте.
Закуски на шпажке
Канапе пригодятся в самом начале праздника, пока гости собираются и еще не сели за стол.
Для приготовления понадобятся:
- творожный сыр — 1 пачка;
- помидоры черри — 2-3 упаковки;
- огурцы — 0,5 килограмма;
- оливки или маслины — 2 банки.
Пошаговый рецепт:
- Нарежьте овощи.
- Расположите их друг на друге в следующем порядке: кусок огурца, помидор, кубик сыра, оливка.
- Проткните ингредиенты шпажкой и подавайте их на красивом блюде.
Горячее блюдо
Запеченная курица с картофелем — классический вариант основного блюда для любого праздничного застолья.
Для приготовления нужны:
- куриные бедра (или грудка) — килограмм;
- картофель — 10-12 штук;
- чеснок — 3 зубчика;
- оливковое масло — по вкусу;
- специи (паприка, соль, перец) — по вкусу;
- розмарин или тимьян — по желанию.
Пошаговый рецепт:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Почистите и нарежьте картофель крупными дольками, выложите на противень.
- В миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок и специи. Обмажьте курицу этой смесью.
- Выложите курицу и картофель на противень. Запекайте около 40 минут до золотистой корочки.
Фрукты в шоколаде
Быстрый и простой рецепт универсального десерта.
Для приготовления нужны:
- темный шоколад — 300 граммов;
- фрукты (бананы, клубника, виноград, яблоки) — по желанию;
- пергамент.
Пошаговый рецепт:
- Растопите шоколад на водяной бане.
- Нарежьте большие фрукты на кусочки, ягоды просто помойте и обсушите.
- Обмакните фрукты в растопленный шоколад и выложите на пергамент.
- Дайте шоколаду застыть в холодильнике.
Быстрый торт из печенья
Собрать этот десерт недолго, но ему потребуется минимум час для охлаждения в холодильнике.
Понадобятся следующие ингредиенты:
- песочное печенье — 300 граммов;
- сметана или йогурт — 400 граммов;
- сгущенное молоко — 250 граммов;
- какао-порошок (по желанию) — для посыпки.
Пошаговый рецепт:
- Смешайте миксером сметану с сахаром и сгущенкой.
- Выложите в форму слой печенья, покрыв дно.
- Залейте печенье получившимся кремом.
- Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
- Сверху торт можно посыпать какао-порошком.
- Дайте торту настояться в холодильнике час.
Что посмотреть за праздничным ужином
«Один дома»
Американская комедия 1990 года давно стала новогодней классикой. Кинолента рассказывает историю мальчика по имени Кевин, который случайно остается дома один, в то время как вся его семья уезжает на рождественские каникулы.
У Кевина начинаются приключения: восьмилетний мальчик противостоит двум грабителям, планирующим обчистить дом. Фильм идеально подходит для семейного просмотра в новогодний вечер.
«Ирония судьбы, или С легким паром!»
Советская комедия 1975 года — многолетний новогодний кинохит в России. Картина рассказывает забавную и запутанную историю из жизни врача Евгения Лукашина, который после предновогодней банной вечеринки случайно попадает в квартиру незнакомой женщины.
Это создает множество комичных и драматичных ситуаций. События в фильме происходят в новогоднюю ночь, именно поэтому эту киноленту ежегодно транслируют 31 декабря по главным телеканалам.
«Реальная любовь»
Романтическая комедия 2003 года с несколькими сюжетными линиями, действие разворачивается в преддверии Рождества. Все истории в фильме — про любовь: романтическую, родственную, дружескую. А еще у фильма звездный состав: роли исполнили актеры Хью Грант, Эмма Томпсон, Колин Ферт и Лиа Мишель.
Как провести новогодние каникулы
Выехать на природу
На каникулах стоит найти время, чтобы отдохнуть в живописном месте на природе: отправиться в лес, парк или заповедник. Возьмите ледянки для горок, достаньте беговые лыжи, чтобы пробежаться по лесу, слепите с детьми снеговика, поиграйте в снежки.
Одевайтесь согласно прогнозу погоды, подготовьте термосы с горячим чаем или какао, а также перекус для пикника на свежем воздухе.
Сходить на шоу
Как правило, на новогодних каникулах проходит множество ледовых шоу — фигуристы демонстрируют постановки по мотивам известных сказок. Только в Москве в зимний период пройдет 170 ледовых шоу.
Отправиться в путешествие
Новогодние праздники — один из самых лучших периодов для путешествий. Необязательно ехать куда-то далеко, ведь даже в соседнем городе точно есть, на что посмотреть.
Суздаль
Этот древний город ежегодно притягивает более полутора миллионов туристов. Зимой он украшен яркими огнями, в центре города устраивают ярмарки с местной продукцией. Обязательно прогуляйтесь от Суздальского кремля до старинного Спасо-Евфимиевого монастыря.
Шуя
В городе уже несколько лет проходит фестиваль «Русское Рождество». В 2025 году гостей ждет световой парк христианского искусства «Путь света», экскурсии «Театр Променад», лекторий, культурная программа в Доме культуры и мастер-классы в Купеческой усадьбе Щеколдиных.
Великий Устюг
Продлить новогоднюю сказку можно в резиденции Деда Мороза: покататься на ватрушках, лошадях, посетить мастер-классы и увидеть волшебных помощников Деда Мороза вживую.