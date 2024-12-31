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13:10, 31 декабря 2024Бывший СССР

В Херсоне сообщили о обстреле станции скорой помощи со стороны ВСУ

Сальдо: ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Алешках
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли станцию скорой помощи в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.

«ВСУ совершили очередной подлый теракт, обстреляв станцию скорой помощи в Алешках. Выбиты окна и двери, сгорел реанимобиль», — написал чиновник.

Пострадавших, по словам Сальдо, нет.

Ранее он заявил, что Украина шаг за шагом терпит стратегическое поражение в конфликте. По его словам, Россия успешно выполняет цели и задачи спецоперации. Украинская сторона, в свою очередь, сталкивается с рядом проблем — нехваткой оружия и личного состава, а также отсутствием мотивации у солдат.

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