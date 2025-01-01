1 января жители планеты отмечают Новый год и Международный день мира. Православные сегодня вспоминают преподобного Илию Муромца. Свой день рождения празднует художественная гимнастка Дарья Трубникова. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 1 января — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
Новый год 2025
На Руси Новый год долгое время праздновали 1 марта, пока в 1492 году дату не перенесли на 1 сентября. Летоисчисление тогда вели по византийской системе — от сотворения мира. 20 декабря 1699 года император Петр I издал указ №1736 о переходе России на новое летоисчисление, и уже в 1700 году праздник стали отмечать, как в Европе, — 1 января.
Праздники в мире
Всемирный день мира
Праздник романо-католической церкви ежегодно отмечают в День торжества Божией Матери Марии. Провозгласил его Римский Папа Павел VI в 1967 году, а через два года инициативу поддержала ООН. Цель праздника — призвать общество к прекращению конфликтов и искоренению военного противостояния. Постоянный девиз Дня мира: «Прости, и ты обретешь мир».
День выпускания хлопушек на свободу
Считается, что хлопушку изобрел лондонский кондитер Томас Смит в XIX веке. Он предложил публике игрушку, которая при открывании производила хлопок, из нее вылетали искры, а внутри оказывался какой-нибудь сюрприз: головоломка, калейдоскоп или небольшой сувенир.
Какие еще праздники отмечают в мире 1 января
- День евро;
- День общественного достояния;
- Международный день похмелья;
- День освобождения Кубы.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти преподобного Илии Муромца, Печерского
Согласно преданию, преподобный Илия был родом из Мурома. Из-за греха своего деда он до 30 лет не владел ногами. Однажды неизвестные странники напоили Илию водой, после чего он встал на ноги и ощутил в себе необыкновенную силу.
Этот легендарный образ богатыря, одолевшего Соловья-разбойника, принято отождествлять со святым монахом, мощи которого почивают в Киеве. Считается, что Илия Муромец подвизался в Киево-Печерской обители и ушел из жизни примерно в 1188 году.
Какие еще церковные праздники отмечают 1 января
- День памяти мученика Вонифатия Тарсийского;
- День памяти мучеников Илии, Прова и Ариса, египтян;
- День памяти мучеников Полиевкта и Тимофея, диакона.
Приметы на 1 января
Новогодние приметы — одна из неотъемлемых составляющих праздника. Тем, кто в них верит, они помогут правильно встретить наступающий год Змеи и привлечь в свою жизнь благополучие.
- Чтобы привлечь финансовые потоки в новом году, стоит положить под тарелки гостям пяти- или десятирублевые монетки.
- Чтобы найти в этом году любовь, праздник стоит отмечать в дороге.
- Чтобы привлечь удачу, сегодня утром первым порог дома должен переступить мужчина.
Кто родился 1 января
Вениамин Баснер (1925-1996)
Советский композитор, автора музыки более чем к 100 кинофильмам. В числе его произведений — «С чего начинается Родина», «На безымянной высоте», «Березовый сок», «Белой акации гроздья душистые», «Это было недавно, это было давно.
Лоренцо де Медичи (1449-1492)
Итальянский банкир был фактическим правителем Флорентийской республики и самым могущественным покровителем культуры Возрождения в Италии, за что получил прозвище Великолепный. Известно, что Медичи дружил с Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли и Микеланджело, а сам состоялся как поэт.
Кто еще родился 1 января
- Дарья Трубникова (22 года) — российская художественная гимнастка;
- Борис Гнеденко (1912-1995) — советский математик, специалист по теории вероятностей;
- Джером Дэвид Сэлинджер (1919-2010) — американский писатель;
- Инна Маликова (48 лет) — российская певица, солистка группы «Новые самоцветы»;
- Геннадий Сарафанов (1942-2005) — летчик-космонавт, Герой Советского Союза.
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