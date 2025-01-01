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16:13, 1 января 2025Бывший СССР

Сальдо заявил о бегстве украинцев в Россию через Европу

Сальдо: большинство украинцев бегут в Россию транзитом через Европу
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что большинство граждан Украины, бегущих из страны в Россию, делают это транзитом через Европу. Его цитирует РИА Новости.

Он посчитал, что украинские власти не выпускают соотечественников напрямую в Россию.

Ранее Сальдо заявлял, что Украина шаг за шагом терпит стратегическое поражение в конфликте. По его словам, Россия успешно выполняет цели и задачи спецоперации. Украинская сторона, в свою очередь, сталкивается с рядом проблем — нехваткой оружия и личного состава, а также отсутствием мотивации у солдат, отметил Сальдо.

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