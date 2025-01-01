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08:54, 1 января 2025Экономика

У части карт Visa и Mastercard истек срок действия сертификатов безопасности

ЦБ: в 2024 году у части карт Visa и Mastercard истекли сертификаты безопасности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Artem Sobolev / News.ru / Globallookpress.com

С 1 января 2025 года у части карт Visa и Mastercard, которые находятся в эксплуатации у россиян, истек срок действия сертификатов безопасности. Они могут не сработать в некоторых банкоматах, однако операции по ним продолжаются, заверил представитель Центробанка (ЦБ РФ) в разговоре с РБК.

По его словам, Банк России совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) и российскими финансовыми организациями заранее провели работу, чтобы операции по таким картам могли осуществляться в прежнем режиме.

Председатель НСПК заявил, что банки получили от компании разъяснения о том, какие нужно провести технические доработки и настройки для продолжения работы карт, еще в октябре. «Большинство банков уже реализовали эти рекомендации на практике, в их инфраструктуре такие карты работают корректно. У отдельных участников рынка существуют индивидуальные особенности работы некоторых терминалов», — подчеркнул он, добавив, что специалисты компании оказывают организациям экспертную поддержку.

Только 1 процент от всей терминаьлной сети будет не способен принимать карты Visa и Mastercard с истекшими сертификатами безопасности, уточнили в ЦБ. Банки примут меры по устранению неполадок.

Ранее россиян предупредили, что некоторые банкоматы Т-Банка с 1 января 2025 года могут перестать принимать карты международных платежных систем Visa и MasterCard. В кредитно-финансовой организации рекомендовали оформить и начать использовать карту «Мир».

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