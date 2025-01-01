В Германии пять человек погибли в новогоднюю ночь из-за пиротехники

В Германии сообщили о гибели пяти человек в новогоднюю ночь из-за пиротехники

В Германии пять человек погибли в новогоднюю ночь из-за пиротехники. Об этом в среду, 1 января, сообщило издание Focus-online.

«В результате несчастных случаев с фейерверками в Германия в канун Нового года погибли по меньшей мере пять человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди них 24-летний молодой человек из деревни Гезеке в земле Северный Рейн — Вестфалия, мужчины 45 и 50 лет из Саксонии и 20-летний житель Гамбурга.

Кроме того, сообщается о большом количестве пострадавших, в том числе детях, а также об испорченном имуществе.

Ранее в подмосковном Красногорске набитый фейерверками грузовик попал в аварию, загорелся и устроил салют. ДТП произошло на Волоколамском шоссе.