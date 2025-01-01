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05:17, 1 января 2025Интернет и СМИ

В «Голубом огоньке» выступили две украинские певицы

В «Голубом огоньке» на «России-1» выступили украинки Ани Лорак и Таисия Повалий
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В «Голубом огоньке» на телеканале «Россия-1» выступили две украинские певицы. Кадры опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Ани Лорак исполнила песню «Танцы», а Таисия Повалий вместе с Кубанским казачим хором спела «Ти ж мене підманула» (оба видео сняты на телефон с экрана).

Ранее Аналитики Rambler&Co выяснили, осталось ли в новогодних планах россиян место для традиционных «голубых огоньков» или культурные предпочтения изменились.

Несмотря на утрату былой популярности, формат новогодних телешоу сохраняет семейную атмосферу: 82 процента тех, кто их смотрит, делают это в кругу близких.

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