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17:44, 2 января 2025Мир

В Таиланде попал в ДТП автобус с российскими туристами

SHOT: на въезде в Паттайю в Таиланде в ДТП попал автобус с российскими туристами
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде, на въезде в Паттайю, попал в ДТП автобус с российскими туристами. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Автобус с 37 пассажирами протаранил автомобиль Toyota Fortuner и отлетел в бетонное ограждение, основной удар пришелся на переднюю часть и левую сторону. Сильные повреждения получило лобовое стекло», — говорится в сообщении.

Как сообщила Тайская газета Matichon, в результате происшествия пострадали 27 российских туристов. Отмечается, что пострадавшие российские туристы были доставлены в больницу Паттайи.

При этом ТАСС передает, что в консульском отделе посольства России сообщили, что пострадавшие не обращались за консульской помощью.

Ранее в Подмосковье набитый фейерверками грузовик попал в аварию, загорелся и устроил салют. Отмечается, что инцидент произошел в Красногорске.

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