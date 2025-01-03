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19:28, 3 января 2025Бывший СССР

Беженец из Часова Яра рассказал о застрявших в городе польских наемниках

Беженец из Часова Яра рассказал об оставшихся в городе наемниках из Польши
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Польские наемники застряли в промышленном районе Часова Яра в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал беженец из города Валерий Дорош.

По словам Дороша, оставшиеся в Часовом Яре военные из Польши постоянно публикуют посты, адресованные к киевскому режиму, с просьбой вывести их. «Говорят: "Помогите нам выйти, выбраться". Пишут на бумажках, ну, пишут по-украински. А разговор, когда вот видео они, бывает, снимают, как их там на комбинате разбивают, и они разговаривают между собой на польском языке», — объяснил он.

Согласно информационному агентству, Дорош предоставил видео, на которых видны военнослужащие с украинскими отличительными знаками и слышна иностранная речь.

Ранее пленный польский наемник заявил, что Киев без разбора набирает иностранцев в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нехватки бойцов. По его словам, украинцы даже создали сайт для вербовки иностранных граждан.

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