Число готовых к территориальным уступкам украинцев выросло

КМИС: число украинцев, готовых к территориальным уступкам, выросло вдвое за год

Число украинцев, которые готовы согласиться на территориальные уступки ради урегулирования конфликта, выросло вдвое за год, с декабря 2023 года. Такие данные показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС), передает РИА Новости.

«На декабрь 2024 года доля опрошенных украинцев, которые готовы согласиться на территориальные уступки для скорейшего достижения мирного соглашения, составляет 38 процентов, при этом год назад, в декабре 2023 года, она была равна 19 процентам, а в сентябре 2022 года составляла лишь 8 процентов», — передает агентство данные опроса.