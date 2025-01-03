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14:23, 3 января 2025Путешествия

Отдыхавший в Таиланде с женой россиянин лишился сознания в хаммаме и не выжил

Shot: российский адвокат лишился сознания в хаммаме в Таиланде и не выжил
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Россиянин поехал на отдых в Таиланд в декабре, лишился сознания в хаммаме 1 января и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что адвокат из Иркутской области прилетел в Паттайю вместе с женой из Братска. 44-летний Юрий и его супруга встретили Новый год с друзьями, а днем 1 января мужчина отправился в хаммам, куда ходил ежедневно. По пути туда россиянин выпил алкоголь.

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Уже внутри мужчине резко стало плохо, он потерял сознание, а находившийся рядом британец 10 минут пытался привести его в чувство. Прибывшая на место скорая констатировала, что выжить Юрию не удалось. За хранение тела россиянина в больнице его семья платит ежедневно по 400 бат (1,3 тысячи рублей).

Супруга мужчины попросила помощи у Светланы Шерстобоевой, которая оказывает поддержку россиянам, оказавшимся в сложных ситуациях в Таиланде.

Ранее российский турист поехал кататься на гидроцикле на популярном тайском курорте Пхукет, упал с него в воду и не выжил. Стражи правопорядка начали расследование, а посольство России уведомили о необходимости связаться с родственниками жертвы.

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