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12:21, 3 января 2025Бывший СССР

В Венгрии раскритиковали решение Зеленского прекратить транзит российского газа в Европу

Magyar Nemzet: Зеленский поставил под удар экономику Украины решением по газу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил транзит российского газа в Европу и поставил страну в еще более тяжелое положение. Об этом пишет венгерская газета Magyar Nemzet.

По мнению издания, новое решение Зеленского станет серьезным ударом по экономике государства, и так разрушенной войной. Министр энергетики Украины заявил, что прекращение транзита газа первого января принесет финансовые проблемы России и поражение Москве. Однако, как утверждает газета, от принятого решения пострадает в первую очередь Украина.

Чтобы компенсировать частичную потерю доходов, руководство Украины увеличит тарифы на транспортировку газа внутри страны в четыре раза. «Ожидается, что это будет стоить украинской промышленности 1,6 миллиарда гривен (3,8 миллиарда рублей) в год», — отметила Magyar Nemzet, раскритиковав решение украинского президента.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявлял, что Киев несет колоссальные финансовые и репутационные потери из-за прекращения транзита российского газа. Парламентарий подчеркнул, что украинские власти попытаются компенсировать потери за счет внутренних потребителей, однако, по его словам, сделать это полностью не удастся.

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