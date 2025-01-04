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08:07, 4 января 2025Бывший СССР

Немецких артиллеристов заметили в Часовом Яре

Беженец Дорош: немцы-артиллеристы были замечены в Часовом Яре в ДНР
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Часовом Яре (Донецкая народная республика, ДНР) начали замечать присутствие немецких артиллеристов. Об этом рассказал местный житель Валерий Дорош, передает РИА Новости.

«Немцы были, кричали все время, у них там пушки стояли, они кричали fire, fire, когда стреляли… Все время они разговаривали на немецком, и им по рации на немецком все говорили», — подчеркнкл очевидец. Он добавил, что западные орудия, находящиеся на вооружении у ВС Украины (ВСУ), размещали прямо возле жилых домов.

Наемники передвигались на военном автомобиле Hammer и подвозили на нем боеприпасы для орудий. «Какие-то пушки, я не знаю, какой там калибр, пушки видно, что не наши, не украинские, я таких раньше пушек не видел. Самоходные орудия видел», — рассказал Дорош.

Часов Яр расположен в 15 километрах к западу от Артемовска в ДНР.

Ранее пленный наемник из Польши рассказал о правилах отбора иностранцев в ВСУ. По его словам, украинцы создали сайт для вербовки иностранных граждан, берут всех без разбора.

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