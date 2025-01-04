Российский журналист назвала причины замены командира ЧВК «Вагнер»

Кашеварова: решение сменить главу ЧВК «Вагнер» Лотоса запоздалое, но правильное

Командир Антон Елизаров с позывным Лотос, возглавлявший ЧВК «Вагнер», был снят со своего поста перед Новым годом. Причины перестановок назвала российский журналист Анастасия Кашеварова в Telegram-канале, отметив, что это решение было «запоздалым, но правильным».

По ее словам, идея сменить главу ЧВК принадлежит Павлу Пригожину. Первый факт, который мог стать причиной такого решения — не все командиры присутствовали на совете, на котором назначили Лотоса.

Второй аспект — в то времся, когда основной состав формирования пребывал в шоке от потери руководства, Елизарова в Россию доставили бортом Минобороны, вероятно, с целью, чтобы он первым оказался рядом с Пригожиным-младшим. Третий — весь основной состав ЧВК покинул компанию сразу после назначения Лотоса командиром.

«Попытка вхождение ЧВК под знамена Росгвардии не увенчались успехом, опять же из-за того, как говорят в "Вагнере" и подтверждают источники в Росгвардии, что Лотос требовал нереалистичную штатку и ставил невозможные для государства условия. И именно с ним не захотели иметь дела госструктуры», — назвала четвертую причину Кашеварова.

После этого командиры «Вагнера» с позывными Ратибор, Кэп, Чепца, Маркс, Русич и другие создали отдельную организацию «Легион Вагнера». В пользу Лотоса не говорит и ситуация в Мали, где из-за некомпетентного подхода руководства формирование понесло потери, некоторые бойцы также попали в плен, их до сих пор не спасли.

«Это лишь часть фактов. Но это уже достаточно характеризует самого "Лотоса" и отношение к нему других командиров, которые сразу покинули компанию, так как не хотели работать под его руководством», — заключила журналист.