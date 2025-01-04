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23:50, 4 января 2025Россия

В Союзе журналистов прокомментировали нападение на коллег в ДНР

СЖР: Киев старается убить российских журналистов, чтобы заглушить голос правды
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

Российских корреспондентов в зоне проведения боевых действий стараются убить, чтобы заглушить голос правды, заявил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, снайперы и операторы дронов пытаются помешать работе сотрудников СМИ. Соловьев отметил, что в Югославии надпись «пресса» спасала. «А уже с 2014 года, насколько я знаю от моих друзей военкоров, эта надпись, наоборот, является своего рода черной меткой», — объяснил он.

Соловьев уточнил, что его коллеги стараются смешаться с военными. «Украинские снайперы и операторы дронов, видимо, получают специальную премию за убийство российских журналистов», — прокомментировал он.

По мнению председателя СЖР, Киеву «не нужен голос правды».

Ранее украинский дрон ударил по крыше автомобиля журналистов в Донецкой народной республике (ДНР). Погиб один человек, четверо пострадали.

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