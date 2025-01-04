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07:42, 4 января 2025Мир

В США предрекли распад НАТО из-за отказ Украины от транзита газа из России

Макговерн: отказ Украины от транзита газа из РФ может привести к распаду НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что недовольство Словакии прекращением транзита российского газа через Украину может запустить распад НАТО.

«В Словакии действительно возмущены гадкими словами <...> ребят вроде поляков. <...> Предполагаю, что НАТО осталось недолго в этом мире», — подчеркнул аналитик. Он считает, судьбу Североатлантического альянса определит избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность. По его словам, непредсказуемость и скептический взгляд политика на роль альянса могут внести свой вклад в распад союза.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявлял, что Киев несет колоссальные финансовые и репутационные потери из-за прекращения транзита российского газа. Парламентарий подчеркнул, что украинские власти попытаются компенсировать потери за счет внутренних потребителей, однако, по его словам, сделать это полностью не удастся.

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